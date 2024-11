Bay 'lệch đầu' đón khách, giá vé máy bay Tết một chiều rẻ bèo

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính chất di chuyển 'lệch đầu' của vận tải hàng không vào các giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán đang hình thành rõ nét. Tỷ lệ đặt chỗ trên các chuyến bay rỗng rất thấp, giá vé cũng rẻ bèo. Theo số liệu từ các hãng hàng không, tính đến ngày 26/11 - tức 2 tháng trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) nhận xét, tính chất di chuyển “lệch đầu” của vận tải hàng không vào các giai đoạn cao điểm Tết đã hình thành rõ nét. Theo đó, nhu cầu đi lại trên các đường bay từ phía Nam, đặc biệt là TPHCM đi Hà Nội và các tỉnh miền Trung, miền Bắc như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hay khu vực Tây Nguyên tăng đột biến giai đoạn trước Tết và ở chiều ngược lại, giai đoạn sau Tết Nguyên đán 2025. Do đó, tỷ lệ đặt chỗ trên các chuyến bay từ TPHCM đi các địa phương này tăng cao ngay từ ngày đầu nghỉ Tết (25/1/2025, tức 26 tháng Chạp), phần lớn đạt trên 50%; trong đó, một số chặng gần như kín chỗ, đạt trên 90% đến 100%, như TPHCM - Huế (99,3%)/ Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Bình (100%)/ Chu Lai (99,76%),... Các hãng hàng không phải chấp nhận bay rỗng một chiều để phục vụ nhu cầu đi lại khác biệt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Hoàng Hà Giá vé các chặng này cũng tăng nóng. Khảo sát vào chiều 26/11 cho thấy, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 (đã gồm thuế, phí) ngày 21/1/2025 (22 tháng Chạp) trên đường bay nhộn nhịp nhất TPHCM - Hà Nội, mức giá trung bình là 2,9-3 triệu đồng/chiều tại Vietjet Air và Vietravel Airlines, 3,7 triệu đồng/chiều tại Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Mức giá sau Tết (ngày 2/2/2025) chiều từ các địa phương vào TPHCM cũng tương tự, hầu hết ở mức 3,6-3,7 triệu đồng/chiều. Trên các đường bay từ TPHCM đi Huế và Quy Nhơn, giá vé cũng dao động từ 2,37-2,4 triệu đồng/chiều. Như vậy, giá vé máy bay một chiều trên các chặng này đã đắt ngang giá vé khứ hồi ngày bình thường. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tức với chuyến bay từ các địa phương vào TPHCM trước Tết, tỷ lệ đặt chỗ đang rất thấp. Các hãng hàng không gần như bay rỗng một chiều. Cụ thể, chặng Huế - TPHCM mới đạt 12,2%, Pleiku - TPHCM 12,8%, Tuy Hòa - TPHCM 7,7%, Quy Nhơn - TPHCM 5,66%,... Nhu cầu đi lại thấp khiến giá vé máy bay các chặng này cũng rất rẻ trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025. Nếu hành khách có nhu cầu đi lại trên những chuyến bay "lệch đầu" giai đoạn Tết, sẽ có cơ hội sở hữu vé ở mức vô cùng hợp lý. Chẳng hạn, bay từ Huế vào TPHCM, giá vé chỉ từ 900.000-1 triệu đồng/chiều (Vietjet Air) hay 1,1-1,7 triệu đồng/chiều (Vietnam Airlines); bay từ Quy Nhơn vào TPHCM, giá vé cũng chỉ từ 600.000-700.000 đồng/chiều... Tương tự với các chặng bay sau Tết, tức kết thúc kỳ nghỉ, từ các địa phương vào TPHCM tăng mạnh, tỷ lệ đặt chỗ trung bình lên tới 75%, thậm chí một số chặng đã hết sạch chỗ như từ Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới,... Ở chiều ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ trung bình chỉ đạt khoảng 10%, có chặng còn rất thấp, như: TPHCM - Huế (10,2%), TPHCM - Pleiku (6,65%), TPHCM - Quy Nhơn (3,29%), TPHCM- Chu Lai (7,97%)... Bổ sung hàng chục tàu bay dịp cao điểm Tết

Để chuẩn bị cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hãng bay trong nước đã lên kế hoạch bổ sung tàu bay, tăng tải cung ứng. Theo đó, Vietjet Air dự kiến bổ sung thêm 6 tàu bay (sở hữu, thuê khô và thuê ướt) và Vietnam Airlines dự kiến bổ sung 5 tàu bay (thuê khô và thuê ướt).

Trong giai đoạn từ 14/1-12/2/2025, các hãng cung ứng hơn 6,9 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, nội địa với bình quân 227 nghìn ghế/ngày, tăng 4% so với Tết Nguyên đán 2024. Tổng ghế cung ứng trên các đường bay nội địa xấp xỉ 4,8 triệu ghế (bình quân 160.000 ghế/ngày), tăng khoảng 3,5% và trên các đường bay quốc tế đạt hơn 2,1 triệu ghế, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.