Bày bán sớm đồ trang trí Giáng sinh, phố cổ Hà Nội rực sáng giữa đêm

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng phố Hàng Mã, Hà Nội đã tràn ngập đồ trang trí Noel, tạo nên khung cảnh lung linh, đầy sắc màu. Phố Hàng Mã lung linh khi bày bán đồ trang trí Giáng sinh. Những ngày này, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang khoác lên mình tấm áo mới với sắc màu lung linh, rực rỡ của những món đồ trang trí Giáng sinh như cây thông Noel, chuông Giáng sinh, tuần lộc, ông già Noel... Nhiều cửa hàng không tiếc tiền đầu tư, trang hoàng lộng lẫy nhằm thu hút khách trong dịp mua sắm lớn nhất cuối năm này. Nhiều tiểu thương dự báo, rất có thể năm nay việc buôn bán sẽ khó khăn hơn do người dân có tâm lý thắt chặt chi tiêu. Vì thế, ai cũng cố tìm cách chiều lòng khách như giảm giá, khuyến mại, trang trí bắt mắt... "Trải qua mùa Trung Thu và Halloween vừa rồi mới thấy người dân không còn hào hứng mua sắm, chúng tôi không bán được gì nhiều, hàng lại phải cất kho hết. Chỉ mong đến Giáng sinh, sức mua sẽ tăng trở lại. Thông thường mọi năm, đây là dịp được nhiều người quan tâm nhất vì có nhiều đồ đa dạng, phong phú và cũng là cuối năm nên khách sẽ muốn trang trí nhà cửa sau cả 1 năm bận rộn", một tiểu thương nói. Qua khảo sát, các mặt hàng trang trí Giáng sinh năm nay đẹp mắt và đa dạng hơn so với năm trước, giá cả không có sự biến động nhiều. Cụ thể, các mẫu ông già Noel có giá từ 300.000 - 1.000.000 đồng/sản phẩm, gấu bắc cực, chú lính chì, người tuyết giá 500.000 - 1.500.000 đồng/sản phẩm. Các loại nơ, chuông, trái châu, dây thông, có giá từ 10.000 - 50.000 đồng, vòng nguyệt quế từ 150.000 - 500.000 đồng. Sản phẩm không thể thiếu trong lễ Giáng sinh là cây thông với đủ màu sắc, kích thước có giá từ 100.000 đến 2.000.000 đồng/cây. Các loại cầu tuyết gắn với ông già Noel, tuần luộc hay vòng đu quay có giá từ 200.000 - 500.000 đồng/chiếc. Năm nay các mặt hàng như hộp quà, tuần lộc, người tuyết có rất nhiều mẫu mã mới, đẹp mắt với giá 50.000 - 300.000 đồng/chiếc. Mãn nhãn với đủ loại đồ trang trí decor có giá từ 50.000 - 200.000 đồng/món. Đáng chú ý là năm nay, các đồ trang trí có nguyên liệu chủ yếu từ gỗ và vải, được nhiều người ưa thích vì thân thiện với môi trường. Vì bày bán khá sớm nên nhiều cửa hàng vẫn đang gấp rút chuẩn bị hàng hóa và trang trí sao cho thật bắt mắt. Vị khách này cho biết: "Đồ trang trí năm chủ yếu mang phong cách châu Âu cổ điển, rất phù hợp với sở thích của tôi. Tuy nhiên, do món nào cũng đẹp, cũng muốn mua nên tôi phải có sự tham khảo, chọn lọc kỹ. Tôi sẽ đi ngắm trước, khi nào thấy phù hợp thì mới mua". Nhiều khách hàng khác cũng có tâm lý đi tham quan, khảo giá là chủ yếu và đợi đến gần Giáng sinh, khi các loại hàng hóa đã về đủ thì mới chọn mua. "Mua sớm quá lại dễ tiếc nuối vì thường các cửa hàng vẫn đang trong giai đoạn nhập hàng, nhiều món đẹp, độc, lạ vẫn chưa được bày bán. Hơn nữa, do còn cách xa Giáng sinh nên bày biện sớm cũng khó có được không khí trọn vẹn nhất", một bạn trẻ nói. Minh Đức