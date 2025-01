Bầu Đức vừa trả xong món nợ 'khủng'

HAGL Agrico đã trả 4.228 tỷ đồng, giúp cho công ty của bầu Đức thanh toán nợ lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 là 2.314 tỷ đồng và trả khoản vay trực tiếp của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai tại BIDV 2.094 tỷ đồng. Chỉ còn 766 tỷ đồng tiền gốc Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) công bố đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ theo thỏa thuận và không còn công nợ phát sinh với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cụ thể, HAGL Agrico đã hoàn tất trả 4.228 tỷ đồng theo thỏa thuận cam kết 3 bên với Ngân hàng BIDV (mã chứng khoán: BID) và Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó, HAGL Agrico thanh toán khoản vay trực tiếp cho BIDV 2.094 tỷ đồng và thanh toán nợ cho HAG liên quan đến lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 là 2.314 tỷ đồng. Trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành ngày 30/6/2016, kỳ hạn 10 năm với tổng giá trị 6.596 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất phát hành là 9,7%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng, sau đó áp dụng lãi thả nổi và trái chủ duy nhất là Ngân hàng BIDV. Tại thời điểm ngày 30/9, Hoàng Anh Gia Lai phải thanh toán tiền lãi trái phiếu mã HAGLBOND16.26 là 136,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền lãi chậm thanh toán lũy kế đến ngày 30/9/2024 là hơn 3.486 tỷ đồng. Số tiền gốc chậm thanh toán luỹ kế tính đến ngày 30/9/2024 là 1.015 tỷ đồng. Như vậy, tổng lãi và gốc chậm thanh toán lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 lên tới hơn 4.501 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/9. Theo HAG, việc chậm thanh toán là do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty. Trong khi đó, theo công bố từ HAG, ngày 26/12, công ty đã trả 206 tỷ đồng nợ gốc của lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Đến ngày 30/12, công ty tiếp tục trả thêm 824 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thanh toán nợ gốc lô trái phiếu này lên 1.030 tỷ đồng. Đây là khoản tiền do HAGL Agrico thanh toán cho HAGL theo thỏa thuận ba bên. HAG cho biết, phần còn lại 766 tỷ đồng tiền gốc chậm thanh toán do chưa thanh lý được tài sản không sinh lời. Thời gian thanh toán phần còn lại dự kiến trong quý II năm nay. Không chỉ chậm trả nợ gốc, ngày 29/12/2024, HAG cũng chậm thanh toán gần 3.622 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Làm ăn ra sao? Sau khi HNG đã hoàn tất trả 4.228 tỷ đồng cho HNG, HAGL Agrico sẽ nhận về tài sản theo 4 đợt tổng cộng hơn 32.500 ha đất cây trồng công nghiệp, gồm hơn 8.500 ha cọ dầu và hơn 24.000 ha cao su. HAGL Agrico có tiền thân là Công ty CP Cao su Hoàng Anh Gia Lai, được quyết định thành lập khi Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thực hiện chương trình tái cấu trúc năm 2010. Tháng 4/2015, công ty đổi tên thành Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia lai, đồng thời sáp nhập Công ty CP Bò sữa Tây Nguyên, mở rộng hoạt động kinh doanh. Vào ngày 20/7/2015, HAGL Agrico niêm yết trên HoSE. Đầu năm 2021, HAGL Agrico chuyển nhượng cho công ty của tỷ phú Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco). Đến tháng 8/2022, ông Đoàn Nguyên Đức chuyển giao chức Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL Agrico cho ông Trần Bá Dương. Theo báo cáo quản trị, tại ngày 30/6/2024, Thaco đang nắm giữ 27,63% vốn HNG, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh nắm 4,96% vốn. Các đơn vị này đều do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ngoài ra, cá nhân ông Dương đang trực tiếp sở hữu 5,48% vốn HNG.Riêng HAG vẫn nắm 8,24% vốn tại HNG. Quý III/2024, doanh thu của HAGL Agrico đạt 141 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu HAGL Agrico tiếp tục thấp hơn so với giá vốn, khiến công ty lỗ gộp 46,6 tỷ đồng, nâng lỗ sau thuế 182 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng 2024, HAGL Agrico lỗ sau thuế gần 546 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2024, HAGL Agrico có tổng tài sản 15.948 tỷ đồng. Công ty lỗ lũy kế 8.648 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn 1.859 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 14.089 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HNG bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ ngày 6/9/2024 và trở lại giao dịch trên Upcom từ ngày 18/9/2024 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 4.600 đồng/cổ phiếu. Duy Quang