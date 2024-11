Bầu cử ở Mỹ được đảm bảo an ninh ra sao?

Việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ quan trọng chẳng kém lựa chọn trong các lá phiếu của cử tri. Với ứng viên Donald Trump và Kamala Harris, việc đảm bảo an toàn được thực hiện ra sao? Tính chất quan trọng và ảnh hưởng rộng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ khiến công tác an ninh luôn được đặt lên hàng đầu. Ảnh: Reuters Hàng rào sắt, linh bắn tỉa và …Drone Thủ đô Washington chắc chắn là nơi được chú ý nhất trong cuộc bầu cử Mỹ. Sau vụ ‘đồi Capitol’ năm 2020 khi những người ủng hộ ông Donald Trump tràn vào đập phá để phản đối kết quả bầu cử, Chính phủ Mỹ chắc chắn đã có kinh nghiệm sâu sắc. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi "Cơ quan Mật vụ Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác liên bang, tiểu bang và địa phương của chúng tôi tại Washington D.C và hạt Palm Beach, Florida để đảm bảo mức độ an toàn và an ninh cao hơn trong ngày bầu cử này" - cơ quan Mật vụ Mỹ thông tin. Hàng rào kim loại cao 2,4m đang được dựng quanh Nhà Trắng, khuôn viên Đài quan sát Hải quân - nơi có dinh thự của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - và Trung tâm Hội nghị hạt Palm Beach ở Florida, nơi cựu Tổng thống Trump sẽ tổ chức tiệc theo dõi trong đêm bầu cử, theo cơ quan Mật vụ Mỹ. Cảnh sát tuần tra đường phố thường xuyên, nhất là các địa điểm công cộng Theo AP, chính quyền nhiều bang của Mỹ đang thực hiện những kế hoạch an ninh chưa từng có, nhằm đối phó nguy cơ bạo lực bùng phát cùng những kịch bản ác mộng khác vào ngày bầu cử 5/11, cũng như trấn an người dân rằng phiếu bầu của họ sẽ được bảo vệ an toàn. Quan chức các địa phương đang thực hiện hàng loạt biện pháp như bố trí lính bắn tỉa bảo vệ trụ sở cơ quan kiểm phiếu, lắp đặt nút báo động cho nhân viên bầu cử hay triển khai thiết bị bay không người lái (drone) giám sát 24/7. Cơ quan hành pháp đặt lực lượng phản ứng khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng và điều động cảnh sát tuần tra đường phố. Ít nhất hai bang, gồm Nevada và Washington, đã kích hoạt Vệ binh Quốc gia nhằm đề phòng trường hợp bất ổn. Hàng loạt khu vực, trong đó có Bắc Carolina, đã thiết kế các khóa đào tạo đặc biệt cho cảnh sát để phản ứng nhanh chóng trước những trường hợp khẩn cấp tại địa điểm bỏ phiếu. Khu vực Điện Capitol được bảo vệ nghiêm ngặt Còn theo RT, các điểm bầu cử ở Mỹ đã cho tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh. Theo truyền thông, nhiều văn phòng đã đào tạo nhân viên về "chiến thuật giảm leo thang căng thẳng" để chuẩn bị cho khả năng xảy ra bạo lực trong thời gian diễn ra bầu cử. Thậm chí, hàng trăm địa điểm được cho đã được gia cố bằng kính chống đạn, và cửa thép. Tờ Washington Post đưa tin, tại quận Maricopa của bang Arizona, Cảnh sát trưởng Russ Skinner cho biết, các tay súng bắn tỉa sẽ được bố trí trên các mái nhà nếu cần thiết. Một số tiểu bang khác ở Mỹ được cho đã phân phát nút báo động cho nhân viên tại các điểm bỏ phiếu. Hàng rào an ninh cũng sẽ chặn khu phức hợp của Bộ Tài chính và các khu vực lân cận của quảng trường Lafayette, tờ Washington Post lưu ý. Tại Điện Capitol, giới chức dựng rào chắn kèm biển báo ghi: "Không được vượt qua". Hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris được bảo vệ ra sao? Công tác bảo vệ an ninh cho hai ứng viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump được thắt chặt với nhiều biện pháp bảo vệ ở mức nghiêm ngặt nhất. Vào tháng 9, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm tăng cường mức độ bảo vệ cả hai ứng viên Đảng Dân chủ và Cộng hòa lên ngang bằng với mức độ an ninh dành cho Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, đặc biệt sau vụ ám sát bất thành nhắm vào ông Trump tại bang Pennsylvania hồi tháng 7. Sau hai lần bị ám sát hụt, việc bảo vệ ứng viên Donald Trump được thắt chặt hơn Sau hai lần suýt chết vì bị ám sát, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump thậm chí còn không được phép chơi bộ môn thể thao yêu thích nhất của mình: đánh golf. Trong các buổi vận động của ông Trump cũng được tổ chức với lớp kính chống đạn bảo vệ mọi lúc. Đài NBC News cho biết cựu tổng thống đã được thông báo rằng các đặc vụ liên bang không thể đảm bảo đủ an toàn cho ông nếu ông chơi golf do đây là không gian mở. Trang WPBF cho hay, Sở Cảnh sát West Palm Beach, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, Cơ quan Mật vụ Mỹ và Bộ An ninh Nội địa đang hợp tác để đảm bảo an toàn cho mọi người tại bữa tiệc theo dõi đêm bầu cử 5.11 mà ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump dự kiến tham dự. Dự kiến, ông Trump đến trung tâm hội nghị vào khoảng thời gian từ 22h đến 23h30 ngày 5.11. Lực lượng an ninh luôn trong tư thế 'sẵn sàng chiến đấu' ở bất cứ sự kiện nào có bà Kamala Harris Các biện pháp bảo vệ ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris cũng được tiến hành nghiêm ngặt tương tự ông Trump, theo Đài NBC News. Tại các buổi vận động bỏ phiếu, bà Harris luôn phát biểu sau lớp kính chống đạn và có lực lượng bảo vệ đứng cạnh. Trước khi bà Harris xuất hiện ở một sự kiện nào đó, các tòa nhà cao tầng, khách sạn và gara xe xung quanh đều được rà soát cẩn thận. Lực lượng an ninh sẽ xây dựng kế hoạch sơ tán chi tiết, bao gồm các lối thoát an toàn, cách thức di chuyển đến khu vực an toàn và các kênh liên lạc khẩn cấp. Các thiết bị an ninh như máy quét an ninh, thiết bị kiểm tra dấu vân tay và thẻ nhận diện cũng được sử dụng để đảm bảo rằng chỉ những người có quyền truy cập mới được vào khu vực an toàn của bà Harris ở những sự kiện công cộng. Từ 3/11, Sở Cảnh sát Washington D.C đã thông báo đóng cửa đường sá, cấm đỗ xe và thực hiện các biện pháp an ninh khác xung quanh Đại học Howard, nơi sẽ diễn ra tiệc theo dõi đêm bầu cử của bà Kamala Harris.