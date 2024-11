Bầu cử Mỹ tác động gì đến tỷ giá, lãi suất?

Chuyên gia của Ngân hàng UOB Việt Nam kết quả bầu cử tại Mỹ sẽ ít có tác động trực tiếp đến lãi suất VNĐ và tỷ giá USD/VNĐ, do đồng tiền nội địa đang được quản lý chặt chẽ, trong khuôn khổ các hoạt động thương mại và đầu tư dài hạn hơn là công cụ đầu tư và đầu cơ ngắn hạn. Theo ông Đinh Đức Quang - Giám đốc khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, trong những ngày đầu tiên của tháng 11, thị trường ghi nhận mặt bằng lãi suất VNĐ liên ngân hàng tăng so với mức giao dịch bình quân khá thấp trong tháng 10. Đồng thời, tỷ giá USD/VNĐ trong vài tuần vừa qua cũng tăng trở lại, gần đạt mức cao nhất vào thời điểm giữa năm nay. “Chúng tôi cho rằng các diễn biến này khá tương đồng với các biến động dữ dội gần đây trên thị trường ngoại hối và tiền tệ toàn cầu từ những sự kiện lớn, xung đột tại Ukraina và Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dự báo kết quả bầu cử tại thị trường lớn nhất thế giới chưa có kết quả rõ ràng, chênh lệnh tốc độ phát triển kinh tế giữa các nền kinh tế lớn… dẫn đến nhiều xu hướng dịch chuyển và phân tán rủi ro tài sản và đầu tư”, ông Quang nói. Dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn mạnh mẽ đáng ngạc nhiên so với các nền kinh tế lớn khác mặc dù lãi suất USD vẫn đang neo ở mức cao trong suốt hai năm qua. Đồng USD đã giảm giá trị trong tháng 9 sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất với mức cao là 50 điểm. Tuy nhiên, ngay trong tháng 10, đồng bạc xanh đã gần như lấy lại toàn bộ giá trị mất đi sau các dữ liệu kinh tế vững chắc được công bố (kinh tế phát triển, việc làm mới vững chắc và lạm phát giảm). Tại thị trường trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã có các động thái can thiệp nhằm ổn định các thị trường. Khi tỷ giá USD/VNĐ tăng khá mạnh, cơ quan quản lý đã phát hành tín phiếu hút bớt lượng thanh khoản dư thừa ra khỏi thị trường nhằm giảm áp lực tỷ giá. Số liệu giao dịch ngoại hối trong vài tháng qua cho thấy, phát sinh nhu cầu mua ngoại tệ tương đối lớn từ Kho bạc Nhà nước đi cùng việc kho bạc giảm bớt lượng tiền gửi VNĐ tại hệ thống các ngân hàng thương mại. Khi thị trường cần thêm thanh khoản VNĐ, cơ quan quản lý đã bơm hỗ trợ thông qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối ngày 4/11, số dư phát hành tín phiếu khoảng 80.000 tỷ đồng (kênh hút) trong khi số dư bơm thanh khoản qua thị trường mở là 50.000 tỷ (kênh bơm). Theo ông Quang, cơ quan quản lý đang sử dụng hài hòa các công cụ ổn định thị trường và cho thấy chưa có tình trạng thiếu hụt thanh khoản trên thị trường. Các mức lãi suất huy động tiền gửi từ người dân và doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại được giữ ở mức ổn định trong tháng 10 và đầu tháng 11 cũng khẳng định thị trường chưa có dấu hiệu thiếu hụt thanh khoản. UOB Việt Nam dự báo, cơ quan quản lý sẽ chưa điều chỉnh các mức lãi suất chính sách (lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, trần lãi suất huy động) và sẽ tiếp tục sử dụng linh hoạt các mức lãi suất can thiệp thương mại (lãi suất phát hành tín phiếu, lãi suất thị trường mở OMO) để giữ mặt bằng huy động ngắn hạn 3 tháng quanh mức 3-4% và dài hạn 12 tháng ở mức 5-6%. Trên cơ sở tiếp tục đảm bảo các cân đối lớn, thặng dư thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, kiều hối và du lịch tăng trưởng sẽ hỗ trợ tỷ giá USD/VNĐ biến động quanh mức 3%/năm. Trong đó, tỷ giá USD/VNĐ quý IV năm nay là 25.200 đồng, quý I/2025 là 25.000 đồng, quý II/2025 là 24.800 đồng và quý III/25 24.600 đồng. “Chúng tôi cũng cho rằng kết quả bầu cử tại Mỹ sẽ ít có tác động trực tiếp đến lãi suất VNĐ và tỷ giá USD/VNĐ, do đồng tiền nội địa đang được quản lý chặt chẽ, trong khuôn khổ các hoạt động thương mại và đầu tư dài hạn hơn là công cụ đầu tư và đầu cơ ngắn hạn”, ông Quang nói. Duy Quang