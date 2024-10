Bắt trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong

Công an vừa bắt giam trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong Ngày 11/10, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tấn Phương (42 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ”. Ông Phương là Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Gò Công Tây. Ô tô của ông Phương tại thời điểm gây tai nạn. Ảnh chụp màn hình Khoảng 16h ngày 7/10, ông Phương lái ô tô chạy trên QL 50, hướng từ Gò Công về TP Mỹ Tho. Khi đến xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo, ông Phương lái xe lấn sang trái va chạm với xe máy do em H.T.P. điều khiển chở theo P.T.K.N. (cùng 17 tuổi) đi theo chiều ngược lại. Ô tô của ông Phương tiếp tục va chạm vào xe máy của anh H.Q.P. (37 tuổi) đang đậu trên lề đường. Trên xe của anh P. khi đó có hai bé 9 và 6 tuổi. Vụ tai nạn làm bé gái 9 tuổi tử vong; hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an Tiền Giang Khoảng 40 phút sau khi gây tai nạn, ông Phương đến Công an huyện Chợ Gạo trình báo, thừa nhận hành vi vi phạm. Qua kiểm tra nhanh, nồng độ cồn của ông Phương là 0,416 miligam/lít khí thở.