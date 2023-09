Bắt tạm giam thợ lắp camera dùng clip 'nóng' tống tiền gia chủ

Ngày 14/9, chị H. chuyển tiền trước được 20 triệu đồng, Việt tiếp tục nhắn tin yêu cầu chị H. chuyển hết số tiền còn lại, nếu không thì sẽ liên hệ cho bên thứ 3 để bán clip hoặc đăng tải video lên các trang web đồi truỵ.

Sau đó, chị H. báo cáo sự việc lên Cơ quan Công an. Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành xác minh và mời Việt về làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Việt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khám xét tại phòng trọ của Việt, Cơ quan Công an thu giữ 1 điện thoại di động bên trong có chứa 2 đoạn clip được quay lại từ camera nhà chị H., 2 laptop.