Bắt tạm giam tài xế xe ben gây tai nạn 4 mẹ con tử vong ở Hoài Đức

Chiều 17/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế Đàm Văn Lương (SN 1986, trú tại Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đây là tài xế điều khiển xe ben BKS: 88C- 288.49.

Theo đó, hồi 11h cùng ngày, xe ben mang BKS: 88C - 288.49 (loại xe 15 tấn, đăng ký tên chủ xe là bà N.T.Th, SN 1984, trú tại Vĩnh Phúc) chở cát, đá, sỏi đi trên đường DH05 (hướng xã Cát Quế đi Minh Khai).