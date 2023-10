Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã ở Bắc Giang giao đất trái thẩm quyền

Ngày 8/10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Quang Thành (SN 1963) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Nguyên Chủ tịch UBND xã Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: CACC)