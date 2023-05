Bắt tạm giam giám đốc công ty nhập lậu sữa từ Mỹ về Việt Nam

Tại thời điểm kiểm tra, trong thùng container có 4.171 thùng sữa Ensure, Glucerna và Horizon, thừa 521 thùng so với khai báo hải quan.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận lô hàng nhập khẩu trên được Trần Quốc Khánh (Giám đốc Chi nhánh Công ty Busan) tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, thông qua pháp nhân Công ty Busan và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan.

Trước khi nhập lô hàng trên về Việt Nam tiêu thụ, Khánh biết sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure, trên bao bì có dòng chữ thông tin bằng tiếng Anh: "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (không bán tại Việt Nam hoặc Mexico) và để được nhập khẩu cần phải có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp.