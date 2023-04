Bắt tạm giam 3 người trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 19 tỷ đồng

Ngày 23/3, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 người này về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm.

Kết quả bước đầu xác định từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang web mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000đ/1 triệu/ngày đến 5.000đ/1 triệu/ ngày.