Bắt tài xế xe tải lao vun vút trên đường dù có người bám kính chắn gió

Vì mâu thuẫn trên đường, tài xế xe tải lái xe bỏ đi nhưng khi có người bám kính chắn gió vẫn lao vun vút. Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) vừa bắt tạm giam tài xế. Hôm nay (7/12), Công an TP Thủ Đức, TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trường Sa (32 tuổi quê Bình Định) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Trường Sa bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp Sa điều khiển xe tải lao vun vút trên đường, dù trước đầu xe có người đu bám. Diễn biến vụ việc được người đi đường quay lại, chia sẻ clip trên mạng xã hội. Theo điều tra ban đầu, sáng 29/11, Sa điều khiển xe tải chở hàng lưu thông ở TP Thủ Đức và đi cùng có phụ xe Trần Đức T. (35 tuổi). Diễn biến vụ việc được người đi đường quay lại, chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip Tại đường Hoàng Hữu Nam, khi ùn tắc giao thông, xe tải của Sa va chạm với xe ba gác do Nguyễn Huy Thành (31 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) điều khiển. Sa bước xuống kiểm tra, thấy bên hông xe tải bị trầy xước nên chửi bới, dùng tay đánh vào đầu của Thành. Phụ xe T. can ngăn, Sa không đánh người nữa mà quay trở lại xe để lái đi. Riêng Thành, bực tức vì bị đánh nên ra trước đầu xe chặn lại, yêu cầu tài xế này xuống xe giải quyết. Công an lấy lời khai Nguyễn Trường Sa. Ảnh: Công an cung cấp Ngăn cản không được, T. để mặc Sa và Thành xử lý mâu thuẫn. Lúc này, Sa vẫn điều khiển xe tiến tới từ từ. Sau khoảng 10m bước lùi, Thành leo lên cản trước đầu xe, tiếp tục yêu cầu Sa dừng xe. Nhưng Sa vẫn điều khiển xe nhanh dần và lao vun vút trên đường, có Thành bám trước đầu xe. Khoảng 3,9km di chuyển, Sa lái xe vào bãi thì Thành mới nhảy xuống được và may mắn không thương tích. Lúc đó, 2 bên có lời qua tiếng lại, nhiều người căn ngăn nên Sa có xin lỗi và Thành đồng ý bỏ qua. Tuy nhiên, hôm sau, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do người đi đường quay lại và chia sẻ. Công an đã mời tất cả những người liên quan lên làm việc và làm rõ vụ việc như nói trên.