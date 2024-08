Bắt tài xế xe tải gây tai nạn khiến 3 người chết ở Bình Dương

Sáng 10/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương), cho biết, liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, công an địa phương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam tài xế Thạch Út (SN 1990, ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.