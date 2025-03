Bắt quả tang cơ sở đúc nhôm ở Bắc Ninh 'tuồn' 123 tấn xỉ độc hại ra môi trường

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình, UBND xã Đại Bái, Công an xã Đại Bái và chính quyền thôn Đại Bái, xã Đại Bái khám nghiệm hiện trường; phối hợp Phòng kiểm tra tải trọng xe – Trung tâm điều hành giám sát giao thông vận tải Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành cân chất thải dạng xỉ bã nhôm đổ trái phép với khối lượng gần 123 tấn.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và môi trường Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh làm rõ dấu hiệu phạm tội “Gây ô nhiễm môi trường” của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm.