Bắt quả tang cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy ở Hà Nội đánh bạc

Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội tạm đình chỉ công tác một cán bộ vì tham gia đánh bạc tại nhà dân, đồng thời báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 24/10, lãnh đạo Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án liên quan nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một nhà dân trên địa bàn thị trấn Tây Đằng. Các đối tượng sau đó bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. Cán bộ cơ sở cai nghiện ma túy ở Hà Nội bị bắt quả tang đánh bạc tại nhà dân. (Ảnh minh họa) Đáng chú ý, trong số các "con bạc" bị cơ quan công an bắt quả tang có ông Nguyễn Nghĩa Dân (SN 1978, trú tại thôn Vân Hồng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì). Ông Dân là cán bộ công tác tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội. Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Nghĩa Dân là đảng viên, viên chức công tác tại cơ sở. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Dân. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội xác nhận, Sở đã nhận được báo cáo từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội và đang xác minh, giải quyết sự việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Minh Tuệ