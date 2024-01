Bắt Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lào Cai Vũ Đình Thuỷ

Trưa 13/1, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Vũ Đình Thủy (SN 1975, trú tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo nhà chức trách, ông Thuỷ là Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai.

Ông Vũ Đình Thủy đã có nhiều năm công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. Trong giai đoạn từ tháng 7/2009 đến tháng 11/2012, ông Vũ Đình Thủy giữ chức Phó Chánh thanh tra Sở TN&MT tỉnh Lào Cai. Từ tháng 12/2012 đến tháng 8/2013, ông Thủy nắm vị trí Phó trưởng phòng Quản lý Khoáng sản.