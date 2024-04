Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước (Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc), Chu Quốc Hải (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc) và Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc) về tội Nhận hối lộ.

Các bị can bị khởi tố: Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải, Hoàng Văn Nhiệm, Cao Đại Nghĩa, Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Ngọc Huy (theo thứ tự từ trái sang phải). (Ảnh: Bộ Công an)