Bắt Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp TP.HCM Phạm Tấn Kiên

Ngày 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can, tạm giam ông Phạm Tấn Kiên, cựu phó Trưởng phòng quản lý đầu tư và doanh nghiệp Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, hiện là Phó chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM; Nguyễn Trần Long, Giám đốc Công ty A.L.A; Phạm Văn Vinh, Giám đốc Công ty Toàn Hưng Thịnh để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp TP.HCM. (Ảnh: Bộ Công an)