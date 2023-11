Bắt nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng buông lời thách thức CSGT

Tiếp đó, 21h20 ngày 20/10, B.T.A. điều khiển xe mang BKS 14P9 – 92XX đi lượn đường. Khi đi đến đoạn đường Trần Quốc Nghiễn do B.T.A. không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT phát hiện, kiểm tra. Quá trình kiểm tra, CSGT thu giữ 1 gậy 3 khúc làm bằng kim loại trong tay áo bên trái của B.T.A.

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, cả nhóm đã thừa nhận hành vi của mình. Công an xác định, hành vi của nhóm đối tượng trên gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Hồng Hải và TP Hạ Long.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, khởi tố bị can đối với B.T.A. về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ khi có đủ căn cứ sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật.