Bắt nhóm người Hàn Quốc trộm tài sản 2 tỷ đồng ở nhà đại gia

3 người này gồm: Wang LeeHyang (66 tuổi), Gim ChangDuok (72 tuổi) và Heo SeongHyun (48 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc), hiện bị Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tạm giữ để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Khi vào cuộc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7 đã điều tra hiện trường, lần theo dấu vết, đưa vào diện nghi vấn một nhóm người Hàn Quốc. Khi phát hiện nhóm gồm 3 người Hàn Quốc có mặt tại một khách sạn ở đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành (quận 1), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7, Công an quận 1 và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) đưa tất cả về làm việc.