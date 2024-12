Bắt nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ trên không gian mạng

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) ra Quyết định Khởi tố, bắt tạm giam 2 nghi phạm lừa đảo qua mạng hơn 350 người tại 44 tỉnh, thành. Chiều 27/12, Công an Hải Phòng cho biết, Công an quận Ngô Quyền vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng & phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP bắt giữ 2 nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 350 nạn nhân tại 44 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Nghi phạm Lê Văn Tình và tang vật Trước đó, ngày 17/11, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Ngô Quyền tiếp nhận đơn trình báo của người dân bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,5 triệu đồng thông qua hình thức mua điện thoại giá rẻ trên mạng xã hội. Đội Điều tra tổng hợp Công an quận phối hợp với Phòng An ninh mạng & phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án truy xét và xác định Lê Văn Tình (SN 2000, ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) là thủ phạm chính gây ra vụ lừa đảo trên. Sau khi nắm chắc phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội cũng như mọi hoạt động của nghi phạm, Ban Chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Lê Văn Tình. Tập trung đấu tranh mở rộng án, Ban Chuyên án xác định thêm được 4 đồng phạm của Tình trong các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gồm: Nguyễn Thành Long (SN 2007, ở xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) và 3 kẻ khác đều thuộc thế hệ 9X, cư trú tại TP Hà Nội. Thủ đoạn hoạt động của các nghi phạm trong vụ án này là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội đang thịnh hành hiện nay như Tiktok, Zalo và hoạt động mua bán hàng hóa qua các sàn giao dịch thương mại điện tử đang được nhiều người sử dụng như Shopee để quảng cáo, chào bán điện thoại di động giá rẻ. Khi có người hỏi mua, các nghi phạm sẽ hướng dẫn thủ tục, sử dụng phần mềm chỉnh sửa đơn hàng để tạo lòng tin, rồi yêu cầu khách chuyển khoản thanh toán tiền trước vào tài khoản ngân hàng mà các nghi phạm mua được trên mạng trước đó. Sau khi các nạn nhân đã sập bẫy lừa, thực hiện thao tác chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu của chúng, các nghi phạm không giao hàng như đã hẹn mà chặn mọi kênh liên lạc của nạn nhân rồi ngang nhiên chiếm đoạt số tiền trên. Bằng thủ đoạn này, Tình đã cùng đồng bọn của hắn thực hiện trót lọt hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 350 người tại hơn 44 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền chúng chiếm đoạt được của các nạn nhân là khoảng 1,2 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam Lê Văn Tình và Nguyễn Thành Long. Hiện, Công an quận Ngô Quyền tiếp tục truy tìm các nghi phạm liên quan để xử lý. Minh Khang