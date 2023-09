Bắt nhân viên liên quan vụ 53 người 'phê' ma túy trong quán karaoke ở Quảng Nam

Ngày 15/9, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) bắt giữ và di lý Võ Minh Thanh (SN 2000, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên) từ huyện Đức Linh về Quảng Nam.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 23/9/2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Duy Xuyên tổ chức kiểm tra quán karaoke Luxury (huyện Duy Xuyên).