Bắt nguyên Trưởng phòng, Kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo ở Hà Giang

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang ngày 16/12, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với bà Vũ Thị Thanh Huyền (SN 1969, thường trú tại Tổ 13, phường Trần Phú) và bà Vũ Thị Thu Hòa (SN 1970, thường trú tại tổ 13, phường Nguyễn Trãi) về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Huyền là nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, bà Hoà nguyên là kế toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.