Bắt người phụ nữ ép con nợ quay clip 'nóng' để đòi nợ

Để đòi nợ số tiền 1,4 tỉ đồng, Vi Thị Quỳnh (hành nghề cho vay nặng lãi) ép một cặp vợ chồng ở Thanh Hóa thoát y rồi quay clip gây sức ép đòi nợ. Chiều 2/12, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an huyện Lang Chánh vừa bắt tạm giam Vi Thị Quỳnh (sinh năm 1981, trú xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lang Chánh phát hiện Vi Thị Quỳnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới vỏ bọc cầm đồ nhưng lại cho vay tiền với lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/triệu/ngày tương đương 180% /năm. Giọt nước mắt muộn màng của Vi Thị Quỳnh. (Ảnh: CA Thanh Hoá) Thực hiện điều tra, xác minh làm rõ hành vi trên Công an huyện Lang Chánh nhanh chóng thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Vi Thị Quỳnh nên thực hiện lệnh bắt giữu để tiếp tục điều tra, mở rộng. Tại cơ quan Công an, bước đầu Vi Thị Quỳnh khai nhận, cho 2 người dân tại huyện Lang Chánh vay tiền với lãi suất từ 3000 – 5000đ/triệu/ngày, qua đó thu lời bất chính hơn 170 triệu đồng. Thực hiện khám xét nơi ở của Vi Thị Quỳnh, Công an huyện Lang Chánh thu giữ một chiếc điện thoại di động trong đó có lưu 2 đoạn clip quay ngày 8/11/2024 phản ánh việc Vi Thị Quỳnh dùng thủ đoạn ép buộc một cặp vợ chồng ở huyện Lang Chánh cởi bỏ hết quần áo, quay video để gây sức ép đòi nợ số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Xét thấy đây là hành vi có dấu hiệu “Cưỡng đoạt tài sản” nên Công an huyện Lang Chánh chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Cách đây khoảng một tuần, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Huệ (sinh năm 1964, trú phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trước đó, Công an thị xã Bỉm Sơn phát hiện Lê Thị Huệ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức lấy thăm hoặc bốc bát họ với lãi suất từ 3.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương 146% năm nên thực hiện điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an thị xã Bỉm Sơn thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Lê Thị Huệ. Biết không thể trốn tránh trước pháp luật, ngày 29/10, Lê Thị Huệ đến Công an thị xã Bỉm Sơn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. NGUYỄN VƯƠNG