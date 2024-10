Bắt người cha và 'vợ hờ' nghi bạo hành bé trai 6 tuổi ở TP.HCM

Công an đã bắt người cha cùng "vợ hờ" liên quan vụ bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành ở Quận 8 (TP.HCM) đến tổn thương gan, nhiễm trùng vết bỏng. Ngày 4/10, liên quan vụ việc bé N.T.K. (SN 2018, trú Phường 16, Quận 8) - nghi bị bạo hành, Công an Quận 8 đã bắt được Nguyễn Quốc Toàn (24 tuổi, cha ruột bé K.) cùng "vợ hờ" ở Long An. Theo công an, sau khi bé K. được người dân phát hiện bị bỏng trong nhà trọ trên địa bàn Phường 16 và đưa vào bệnh viện điều trị thì Nguyễn Quốc Toàn đã dẫn theo "vợ hờ" rời khỏi nơi cư trú. Tại cơ quan điều tra, ban đầu cặp đôi thừa nhận hành vi bạo hành đối với bé K. Nguyễn Quốc Toàn. Trước đó, lúc 13h ngày 28/9, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bé N.T.K. (SN 2018, thôn Đông Mỹ, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) nghi bị bạo hành. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được điều trị tích cực tại phòng cấp cứu Khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại bệnh viện, bé K. tỉnh, chi ấm, mạch rõ, sốt cao liên tục, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ, diện tích phỏng chân trái 7% chân, phải 5%, tổn thương phổi, men gan tăng cao. Bé K. được chẩn đoán bỏng nước sôi độ 2 - 3, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi. Sau đó, bệnh nhi được điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng. Hiện bé K. giảm sốt, ăn uống được nhưng còn ho nhiều. Tối 1/10, Công an Phường 16, Quận 8, tiếp nhận đơn tố cáo của chị N.T.V. (mẹ ruột bé K.) về hành vi của anh Nguyễn Quốc Toàn bạo hành bé N.T.K. Công an Phường 16 đã báo cáo lên UBND Quận 8 và đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Chia sẻ với PV Báo điện tử VTC News, chị N.T.V. cho biết, 5 năm trước, chị V. và anh Toàn đến với nhau, sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Năm 2018, bé K. chào đời. N.T.K đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM. Thế nhưng, khi K. lên 3 tuổi, chị phát hiện anh Toàn có người mới. Những cuộc cãi vã nối tiếp, không có tiếng nói chung và cuối cùng vào giữa năm 2021, chị quyết định mang con về quê Phú Yên. Dù đã về quê, anh Toàn vẫn không ngừng tìm kiếm, hăm dọa, khiến chị V. luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Bẵng một thời gian, anh Toàn liên hệ được chị V. và mong muốn nhận con để chăm sóc. Vì thế chị đưa con vào TP.HCM, giao cho anh Toàn với suy nghĩ bé K. sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng thực tế lại không như chị mong đợi. Một tuần trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, chị V. đã cố gắng liên lạc với anh Toàn vì nhớ con, muốn được trò chuyện, thăm hỏi con nhưng thường bị né tránh. Có lúc gọi điện thoại, chị V. muốn nhìn mặt con nhưng anh Toàn tắt hình ảnh với lý do "camera điện thoại hư". Đêm 27/9, chị gọi điện cho anh Toàn với mong muốn được gặp con nhưng đáp lại chỉ là những lời biện minh lạnh lùng. Anh và người vợ mới bảo rằng bé K. “không ngoan” và họ buộc phải “dạy dỗ mạnh tay”. Lo lắng, nhưng chị vẫn kiên nhẫn năn nỉ được gặp con qua điện thoại. Bé K. lúc ấy im lặng một lúc lâu, rồi trả lời: "Dạ, con vẫn bình thường. Con ổn, con ăn uống bình thường và vẫn đi học". Sau câu nói ấy, cuộc gọi nhanh chóng bị cắt khiến chị V. rất bất an, lo lắng. Buổi sáng hôm sau (28/9), một người đàn ông gần đó ghé phòng trọ của anh Toàn thì phát hiện bé K. bị bỏng nặng và bị nhốt bên trong nhà. Ngay lập tức người đàn ông đến trụ sở Công an phường 16, Quận 8 để nhờ hỗ trợ và đưa bé K. vào bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin con, chị V. vội vàng xin nghỉ làm, chạy về nhà sắp xếp đồ đạc để vào TP.HCM chăm con. Chị V. đã viết đơn tố cáo đến cơ quan chức năng và mong muốn pháp luật trừng trị những kẻ đã hành hạ con trai mình. Bé 6 tuổi ở TP.HCM nghi bị bạo hành đến tổn thương gan, nhiễm trùng vết bỏng. Hoàng Thọ