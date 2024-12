Bất ngờ với sản lượng kỷ lục của ô tô sản xuất trong nước tháng 11

Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt tới 47.300 chiếc, tăng 2,8% so với tháng 10 và tăng tới 47,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 vừa qua ước tính đã có tổng cộng 65.200 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng nhẹ 2,3% so với tháng 10 (với tổng cộng 63.707 chiếc). Lượng ô tô sản xuất trong nước đạt đỉnh trong tháng 11, trong khi lượng xe nhập khẩu vẫn ở mức cao. Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 47.300 chiếc, tăng 2,8% so với tháng 10 (46.000 chiếc) và tăng tới 47,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tháng có sản lượng cao nhất trong năm 2024 và cũng là tháng cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Tổng cộng 11 tháng đầu năm 2024, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 336.500 chiếc, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhà máy sản xuất ô tô trong nước đã tăng hết công suất trong tháng 11 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hiệp Cùng với lượng sản xuất ô tô trong nước cao kỷ lục, ô tô nhập khẩu tháng 11 vừa qua cũng vẫn duy trì ở mức cao. Cụ thể, lượng xe nhập khẩu về nước tháng 11 ước đạt 17.900 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 376 triệu USD, tăng nhẹ so với con số 17.706 chiếc và 374 triệu USD của tháng trước; nhưng vẫn tăng rất mạnh tới 138,4% về lượng và 94,6% về giá trị so với tháng 11/2023. Tổng cộng số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm 2024 ước đạt 160.694 chiếc với giá trị 3,316 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2023, con số này đã tăng mạnh 44,3% về lượng và tăng 24,7% về giá trị. Các chuyên gia về thị trường ô tô đánh giá, việc các nhà sản xuất trong nước tăng mạnh sản lượng trong tháng 11 vừa qua bởi đây là tháng cuối cùng trong đợt giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, kéo dài trong ba tháng 9-10-11. Đồng thời, tháng 11 cũng là thời gian "vàng" để chuẩn bị nguồn cung cho giai đoạn cao điểm nhất của thị trường ô tô dịp cuối năm.