Bất ngờ với giá vàng trên thị trường tự do

Trong khi giá vàng thế giới "quay xe" lao dốc vào cuối ngày, giá vàng nhẫn 99,99 bất ngờ tăng tiếp, vọt lên 89,65 triệu đồng/lượng. Lúc 17 giờ ngày 31-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giữ nguyên ở vùng đỉnh, mua vào 88 triệu đồng/lượng, bán ra 90 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá vàng nhẫn 99,99 và vàng trang sức 24k cũng đứng yên dù giá vàng thế giới đang rơi tự do. Cụ thể, Công ty SJC giữ nguyên giá mua vào 87,7 triệu đồng/lượng, bán ra 89,2 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 88,4 triệu đồng/lượng, bán ra 89,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với buổi sáng. Trongg khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu khi đẩy giá vàng nhẫn trơn mua vào lên tới 88,63 triệu đồng/lượng, bán ra 89,63 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối ngày, lên mức chưa từng có Giá bán ra vàng nhẫn 99,99 cao nhất tại Tập đoàn DOJI với mức 89,65 triệu đồng/lượng, mua vào 88,65 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng, sau khi đã tăng tới 600.000 đồng so với hôm qua. Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và giá vàng nhẫn trơn lại có những biến động ngược chiều. Giá vàng miếng SJC được một số tiệm vàng mua vào tới 90-91 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn trơn lại được các tiệm vàng giao dịch thấp hơn công ty, khi mua vào 87,5 triệu đồng/lượng, bán ra 88,3 triệu đồng/lượng. Trái ngược với vàng trong nước, thị trường quốc tế đang chứng kiến đà lao dốc của kim loại quý. Lúc 17 giờ, theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế được giao dịch ở mức 2.775 USD/ounce, giảm khoảng 12 USD/ounce so với buổi sáng. Giá vàng lao dốc mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử mọi thời đại lên tới 2.785 USD/ounce trong vài ngày qua. Trước đó, giới phân tích cảnh báo giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh trong ngắn hạn sau khi liên tục tăng sốc và lập những mốc cao mới. Áp lực từ đà chốt lời của nhà đầu tư có thể khiến giá vàng đi xuống. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 85,1 triệu đồng/lượng.