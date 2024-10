Bất ngờ với diễn biến của giá vàng trong nước

Dù giá vàng thế giới giảm mạnh rồi bật tăng trở lại, giá vàng trong nước vẫn bất động Trưa 2-10, giá vàng miếng SJC được Công ty vàng SJC niêm yết mua vào 82 triệu đồng/lượng, bán ra 84 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua. Tuy nhiên, so với tuần trước, mức giá này tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được Công ty SJC và PNJ giữ nguyên so với hôm qua, quanh 81,4 triệu đồng/lượng mua vào, 82,9 triệu đồng/lượng bán ra. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn trơn thêm 100.000 đồng, lên 82,08 triệu đồng/lượng mua vào, 82,98 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn cũng thu hẹp còn 1-1,5 triệu đồng/lượng, trong khi biên độ giá mua - bán vàng miếng SJC giãn rộng tới 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng hôm nay bất động ở thị trường trong nước Diễn biến ổn định của giá vàng trong nước là khá bất ngờ so với đà giảm nhanh rồi phục hồi trở lại của giá vàng thế giới. Lúc 10 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 2.658 USD/ounce, tăng khoảng 20 USD/ounce so với hôm qua. Giá vàng phục hồi sau nhiều phiên lao dốc, và đang hướng trở lại vùng đỉnh lịch sử 2.680 USD/ounce trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông vẫn phức tạp. Một số dự báo của giới phân tích cho rằng nếu căng thẳng chính trị khu vực này vẫn diễn biến phức tạp, giá vàng sẽ được hưởng lợi và có thể sớm hướng tới mốc 2.700 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 79,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 3,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 4,5 triệu đồng/lượng.