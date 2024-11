Bất ngờ tiền thưởng Tết sớm của một số doanh nghiệp

Công ty may Đồng Phú Cường (Đồng Nai) vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Ất Tỵ 2025 với mức thưởng bình quân 12 triệu đồng/người. Một số doanh nghiệp có hàng chục ngàn lao động cũng đã xây dựng kế hoạch thưởng Tết với mức thưởng cao nhất 2 tháng lương. Ngày 18/11, Công ty CP Đồng Phú Cường (chuyên về may mặc tại huyện Định Quán, Đồng Nai) đã công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, mức thưởng Tết bình quân là hơn 12 triệu đồng/người, cao hơn 4 triệu đồng so với năm trước. Doanh nghiệp này cũng thực hiện chính sách thưởng 300 ngàn đồng/người, cho cán bộ, công nhân viên có mặt đúng giờ làm việc vào ngày khai trương đầu năm sau Tết. Người lao động sẽ nhận tiền thưởng Tết trước ngày 22/1/2025. Ngoài ra, trong tháng 10, công ty khen thưởng 15 tổ sản xuất có thành tích xuất sắc, hoàn thành kế hoạch được giao trong tháng 10 với số tiền gần 360 triệu đồng. Công ty cũng tổ chức khen thưởng quà và 500 ngàn đồng/người cho 24 công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất. Lãnh đạo công ty Đồng Phú Cường cho biết, công ty sớm thông báo lương, thưởng Tết để công nhân yên tâm làm việc, gắn bó với công ty trước và sau Tết. Năm 2024, công ty có nhiều đơn hàng nên tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 2,3 ngàn lao động. Những tháng cuối năm, doanh nghiệp phát động đợt cao điểm thi đua sản xuất và liên tục tổ chức các đợt khen thưởng, khuyến khích tinh thần làm việc hăng say của công nhân. Trước đó, trong đợt thi đua 6 tháng đầu năm, công ty Đồng Phú Cường thưởng 1 triệu đồng/người đối với với lao động làm việc đủ 1 năm và 500.000 đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc dưới 1 năm (áp dụng đối với lao động đã ký hợp đồng lao động chính thức). Chuẩn bị cho việc thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ông Đặng Tuấn Tú - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Changshin Việt Nam (chuyên về giày da, có trên 40.000 lao động, đóng tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) - cho biết, hiện công đoàn đang họp với lãnh đạo công ty bàn về việc thưởng Tết để sớm công bố đến người lao động. Theo chính sách thưởng Tết đã được xây dựng trong thỏa ước lao động, năm nay Công ty Changshin Việt Nam vẫn áp dụng chính sách thưởng Tết như năm trước với mức thưởng 1 tháng lương cho người lao động làm việc đủ 1 năm. Lao động làm việc từ trên 1 năm sẽ được thưởng thêm 5%/năm và mức thưởng cao nhất là 2 tháng lương/lao động. Ngoài ra, Công ty TNHH Changshin Việt Nam quyết định thưởng Tết Dương lịch 2025 với mức thưởng 200.000 đồng/người. Mạnh Thắng