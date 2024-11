Bất ngờ thăm dò giờ chót ở 7 bang chiến trường

Xuất hiện một số bất ngờ trong cuộc thăm dò mới đây của tờ The New York Times/Siena College tại các bang chiến trường về tỉ lệ ủng hộ bà Harris và ông Trump trong cuộc bầu cử Mỹ 2024. Cuộc đua vào Nhà Trắng đang đến chặng cuối và các cuộc thăm dò cuối cùng của tờ The New York Times/Siena College cho thấy một số kết quả bất ngờ về tỉ lệ ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump ở các bang chiến trường, nhưng nhìn chung cục diện vẫn ở thế cân bằng. Theo thăm dò, bà Harris hiện đang dẫn trước một cách sít sao ở Nevada, North Carolina và Wisconsin, trong khi ông Trump tiếp tục dẫn trước ở Arizona. Hai ứng cử viên đang bám đuổi sát nút ở Michigan, Georgia và Pennsylvania. Tuy nhiên, kết quả thăm dò ở cả 7 tiểu bang đều nằm trong biên độ sai số, nghĩa là không ứng cử viên nào có lợi thế rõ ràng ở bất kỳ tiểu bang nào. Khảo sát của The New York Times/Siena College từ ngày 24-10 đến 2-11 được thực hiện với 1.010 cử tri ở Nevada, 1.305 cử tri ở Wisconsin, 1.010 cử tri ở North Carolina, 1.004 cử tri ở Georgia, 1.527 cử tri ở Pennsylvania, 998 cử tri ở Michigan và 1.025 cử tri ở Arizona. Nguồn: THE NEW YORK TIMES Có thể thấy qua cuộc thăm dò này, bà Harris có kết quả tốt hơn một chút so với cuộc khảo sát trước đó của The New York Times ở các bang chiến trường mà trước đây bà đã chật vật thu hút sự ủng hộ của cử tri, chẳng hạn như North Carolina và Georgia. Trong khi đó, các bang chiến trường “Bức tường xanh” - Michigan, Wisconsin và Pennsylvania - không còn là rào cản đáng ngại đối với ông Trump như trước nữa khi cựu tổng thống đã xóa bỏ khoảng cách dẫn trước của bà Harris ở Pennsylvania. Thăm dò cho thấy tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên tại Pennsylvania là hòa, trong khi tất cả các cuộc thăm dò trước đây của New York Times/Siena College tại bang chiến trường này cho thấy bà Harris có tỉ lệ ủng hộ hơn ông Trump 4%. Điều này cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại bang Pennsylvania khi giới chuyên gia cho rằng bang này sẽ là chìa khóa vào Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ảnh: GETTY IMAGES Cuộc thăm dò trên được thực hiện sau khi hơn 70 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Khoảng 40% những người tham gia khảo sát của tờ Times/Siena trên 7 tiểu bang cho biết họ đã bỏ phiếu. Bà Harris giành ưu thế trong số những cử tri này với biên độ 8%. Còn ông Trump có lợi thế trong số những cử tri cho biết họ có khả năng cao sẽ bỏ phiếu nhưng vẫn chưa bỏ phiếu. ĐỨC HIỀN