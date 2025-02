Bất ngờ cuộc ‘đua giá’ căn hộ giữa Hà Nội với TPHCM

TPHCM trở lại quỹ đạo

Theo ghi nhận của Knight Frank, trong năm qua Hà Nội đón thêm 27.300 căn hộ mở bán mới, gấp 3 lần so với số lượng năm 2023. Sức cầu căn hộ Hà Nội tăng trưởng mạnh, với 98% nguồn cung được hấp thụ. Riêng về giá bán, trong một năm giá chung cư Hà Nội tăng thêm 35%, chạm mức trung bình 72 triệu đồng/m2, mức cao nhất trong 10 năm gần đây.

Tại TPHCM, việc siết tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, vướng mắc pháp lý, tiếp tục làm suy giảm nguồn cung. Năm qua, TPHCM chỉ có tầm 4.900 căn hộ chào bán mới, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 63%.

Tương tự, One Housing cho biết, năm qua, giá bán sơ cấp căn hộ TPHCM trung bình khoảng 84 triệu đồng/m2, tăng 15% so với cùng kỳ 2023. Khu Đông (TP.Thủ Đức) ghi nhận mức tăng 18,3%; hai khu vực vốn tập trung nhiều dự án trung cấp, bình dân là khu Nam (chủ yếu là dự án tại huyện Bình Chánh và Nhà Bè) có tốc độ tăng giá nhà 5,6%; khu Tây (quận 8, quận 12, Gò Vấp, Tân Phú) tăng 8,2% so với năm trước.