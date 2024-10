Bắt nghi phạm sát hại bạn gái trong nhà nghỉ ở Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng điều tra, bắt giữ nghi phạm sát hại bạn gái trong nhà nghỉ tại khu vực trước Bến xe Trung tâm thành phố. Ngày 17/10, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng thông tin, các lực lượng đã bắt giữ nghi phạm trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Nghi phạm được xác định là Phan Văn Minh (27 tuổi, quê thôn 2, Kon Lập, Kon Rẫy, Kon Tum) và nạn nhân là chị H.Y. (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, ngày 14/10, Phan Văn Minh và chị Y.H. đến thuê phòng tại nhà nghỉ T.B. thuộc khu vực trước Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Nhà nghỉ T.B nơi xảy ra vụ việc. Sau khi thuê phòng một lúc, Minh đi ra ngoài và đến khoảng 23h ngày 15/10 thì trở về phòng trọ cùng chị H.Y. Lời khai ban đầu của chủ nhà nghỉ, Minh và chị H.Y. đặt phòng đến ngày 16/10. Tuy nhiên, đến 11h ngày 16/10, sau khi thấy Minh một mình rời nhà nghỉ, người này thấy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm ra phòng. Chủ nhà nghỉ phát hiện chị H.Y. đã chết nên trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra. Qua xác minh, các trinh sát xác định sau khi gây án, Minh rời khỏi hiện trường. Tiếp tục thu thập, xác minh, cơ quan công an nắm được thông tin Minh đang ở trụ sở Công an xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). “Cả nạn nhân và nghi phạm đều là người ngoại tỉnh, đến Đà Nẵng lưu trú. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm, dẫn đến sự việc đau lòng. Hiện các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định”, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết. Châu Thư