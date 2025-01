Đánh trọng tài trong giải bóng đá phong trào, cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh bị Công an quận Tân Bình bắt khẩn cấp. Ngày 2/1, Công an quận Tân Bình, TPHCM, vừa bắt khẩn cấp cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh (SN 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi Gây rối trật tự công cộng. Cựu tuyển thủ Lê Sỹ Mạnh (Ảnh: Thuận Thiên). Động thái của cơ quan điều tra diễn ra sau khi Lê Sỹ Mạnh có hành vi đánh trọng tài trong trận đấu bóng đá tại một giải phong trào có tiếng ở TPHCM. Theo cảnh sát, hành vi của cựu tuyển thủ gây phẫn nộ cho khán giả, người dân. Lê Sỹ Mạnh từng khoác áo các đội Ninh Bình, Hà Nội T&T, Hải Phòng khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Anh từng được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam năm 2009. Thời điểm năm 2017, Lê Sỹ Mạnh là trợ lý HLV của CLB bóng đá Hải Phòng, có va chạm với thủ môn Đặng Văn Lâm. Khi đó vị trợ lý của CLB Hải Phòng rượt đánh thủ thành Việt kiều này. Hành vi của Lê Sỹ Mạnh khiến CLB bóng đá Hải Phòng sau đó phải sa thải anh. Ngày 22/12/2024, tại một giải bóng đá phong trào đang diễn ra ở TPHCM, Mạnh bị trọng tài Phạm Văn Nguyên rút thẻ vàng cảnh cáo, vì cho rằng anh có hành vi cố tình va chạm với đối phương trong khu cấm địa của đối thủ. Sau khi nhận thẻ vàng đầu tiên từ phía trọng tài, Lê Sỹ Mạnh đưa tay chạm vào mặt trọng tài Phạm Văn Nguyên. Vì hành vi trên, Mạnh nhận thẻ vàng thứ hai từ trọng tài, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu. Ngay lập tức, anh lao vào đá và đấm trọng tài. Sự việc diễn biến bất ngờ khiến trọng tài Phạm Văn Nguyên không tránh được đòn. Sau đó, các đồng đội phải lao vào sân can ngăn Lê Sỹ Mạnh, không để cho anh tiếp tục tấn công trọng tài. Công an đọc lệnh bắt Lê Sỹ Mạnh (Ảnh: Thuận Thiên). Thời gian qua, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe của người khác chỉ để giải quyết mâu thuẫn nhỏ nhặt phát sinh trong quá trình tham gia giao thông, lễ hội hoặc các giải thi đấu thể thao. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, những hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế trên đường phố, nơi công cộng như đã xảy ra trong thời gian qua, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả mà người vi phạm phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Công an thành phố khuyến cáo người dân cần phải thượng tôn pháp luật trong giải quyết các mâu thuẫn; bạo lực chỉ làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.