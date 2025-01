Bắt khẩn cấp 2 kẻ đánh người giữa đường tại TP.HCM

Công an Huyện Bình Chánh đã bắt khẩn cấp 2 người đàn ông đánh, đá vào mặt người khác trên đường Nguyễn Thị Trọn, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp Trần Hoàng Thành (21 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Lê Văn Lượm (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành và Lượm là hai người xuất hiện trong đoạn clip dài 37 giây lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh họ liên tục đánh, đá vào mặt hai người khác trên đường Nguyễn Thị Trọn, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào chiều ngày 2/1. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục lấy lời khai của hai đối tượng trên, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm liên quan. Trần Hoàng Thành (trái) và Lê Văn Lượm lúc bị bắt. Trước đó, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài 37 giây ghi lại cảnh hai kẻ hung hăng, liên tục đánh và đá vào mặt hai người đàn ông khác. Đáng chú ý, người đàn ông mặc áo khoác xanh không chỉ đánh, đá mà còn dùng hai đốt mía đánh mạnh vào đầu nạn nhân. Sau đó, hắn tiếp tục cầm một vật màu đen, trông giống dao chặt mía, để hăm dọa. Sự việc khiến một người đàn ông mặc áo đen bị đánh gục ngay trên đường, trong khi người đàn ông mặc áo nâu xám sợ hãi bỏ chạy.