Bắt kẻ vận chuyển 209 kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

Ngày 27/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phá thành công chuyên án, bắt giữ Vư Mua Vừ (SN 1982, trú bản Phôn Mương Nọi, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, sau thời gian theo dõi, trưa 21/7, tại tỉnh Bôlykhămxay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bôlykhămxay phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang Vư Mua Vừ vận chuyển ma túy trái phép.