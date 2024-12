Bắt kẻ mua bán thận người với giá gần 1,5 tỷ đồng ở Thừa Thiên - Huế

Nguyễn Trọng Luận mua quả thận từ người hiến với giá 380 – 450 triệu nhưng môi giới bán lại cho người mua với giá từ 1 – 1,45 tỷ đồng. Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Luận (SN 1990, tú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự. Trước đó, đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thiên - Huế tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi mua bán trái phép bộ phận cơ thể người. Sau đó, thông tin được giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận, xác minh. Qua điều tra, lực lượng Công an phát hiện từ tháng 2/2023 đến nay, Nguyễn Trọng Luận liên lạc với người có nhu cầu mua và bán thận trong toàn quốc qua số điện thoại cá nhân. Nguyễn Trọng Luận tại Cơ quan công an. (Ảnh: CACC) Sau khi thỏa thuận giá mua và bán thận, Nguyễn Trọng Luận sắp xếp cho người bán thận di chuyển đến lưu trú gần Bệnh viện Trung ương Huế làm các thủ tục xét nghiệm phục vụ ghép thận. Khi các thủ tục xong xuôi và người bán vào phòng phẫu thuật, Luận sẽ chuyển hết tiền theo như thỏa thuận cho người bán. Ngày 20/12 vừa qua, khi hắn đang tổ chức ca môi giới ghép thận thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Luận khai mua thận từ người hiến với giá từ 380 triệu đến 450 triệu đồng. Sau đó, hắn tiếp tục môi giới bán cho người mua với giá từ 1 tỷ đến 1,45 tỷ đồng. Cách đây hơn 1 tháng, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ninh (SN 1988, trú tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 9 năm tù giam về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người. Theo cáo trạng, do từng bán thận của mình tại Bệnh viện Trung ương Huế nên Ninh biết được quy trình, thủ tục làm hồ sơ ghép thận và nhu cầu mua thận của người bệnh. Khoảng cuối năm 2020, Ninh đến khoa Thận của Bệnh viện Trung ương Huế tìm kiếm những người bệnh có nhu cầu ghép thận và những người bán thận để thực hiện mua bán thận nhằm thu lợi bất chính. Ninh và người mua thận thỏa thuận với nhau thông qua "Hợp đồng cung cấp dịch vụ sức khỏe" với giá dao động từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi quả thận, tùy theo thời điểm. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ cuối năm 2020 đến tháng 6/2023, Ninh mua bán thận thành công 4 trường hợp. Thời điểm bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ, Ninh đang thực hiện 3 vụ mua bán thận khác. Do Ninh bị bắt nên 3 vụ này chưa thực hiện ghép thận. Nguyễn Vương