Bắt kẻ giết người, trốn truy nã gần 40 năm

Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ tội phạm truy nã về tội “Giết người” là Lê Văn Tình (SN 1972, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) sau gần 40 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, 20h30 ngày 2/9/1986, Lê Văn Tình chủ mưu cùng một số thanh niên cư trú ở xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên) tổ chức đón đường để đánh một số thanh niên quê ở xã Hưng Tân (huyện Hưng Nguyên). Lúc đi, Tình mang theo 1 lưỡi lê dài 40 cm, đứng ở đường 12/9 gần khu vực Trạm xá xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Khi thấy thanh niên xã Hưng Tân đi qua, Tình dùng lưỡi lê đâm vào bụng nam thanh niên tên N.H.C.