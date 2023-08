Bắt kẻ dùng dao đâm chết nguời cùng thôn sau 5 ngày bỏ trốn

Tối 11/8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 20h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót bắt giữ Lê Đình Thức (trú thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà - nghi phạm dùng dao đâm chết hàng xóm). Lê Đình Thức bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng ven biển xã Thịnh Lộc.

Lê Đình Thức tại thời điểm bị bắt giữ.