Bắt giữ tên trộm kề dao vào cổ chủ nhà cướp tài sản giữa trưa

Kiều Công Chánh và Thái Văn Lộc tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngày 13/12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, thông tin, đơn vị đang tạm giữ Kiều Công Chánh (SN 1983, ngụ huyện Bình Chánh) và Thái Văn Lộc (SN 1996, ngụ quận 8) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".

Phát hiện kẻ trộm, chị G. hô hoán thì tên trộm rút dao thủ sẵn trong người, kề cổ uy hiếp. Do lo sợ lại đang có trẻ nhỏ ở nhà nên chị G. không dám la lên nữa. Thấy vậy tên trộm cầm 2 chiếc điện thoại chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Sau sau khi xảy ra sự việc, chị G. đã trình cáo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.