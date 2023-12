Bắt giữ hai người nước ngoài vận chuyển heroin vào Việt Nam

Cũng trong ngày 3/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC Công an tỉnh và Công an huyện Nông Cống, Công an xã Vạn Hòa tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhà nghỉ Hoàng Anh ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống do Đặng Minh Cảnh (SN 1972 ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện tại tầng 3 của nhà nghỉ có 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 đĩa sứ trắng đã bị đập vỡ bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệu tập đối tượng Trần Xuân Kỳ (SN 1979 ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống) lên trụ sở Công an để làm việc.