Bắt giữ hai nghi phạm nhét thi thể vào vali phi tang trên núi ở TP Vũng Tàu

Trưa 23/5, trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Công an TP Vũng Tàu điều tra vụ án cô gái nghi bị sát hại rồi bỏ thi thể trong vali.

"Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và truy tìm nghi phạm. Hiện tại Công an đã bắt giữ được hai nghi phạm giết người và đang điều tra, làm rõ", Đại tá Thảo nói.