Bắt giữ cựu kế toán doanh nghiệp ở Lai Châu tham ô 240 triệu đồng

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu vừa ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1984, trú tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Ông Tâm là cựu Kế toán, thủ kho Công ty CP giống vật tư Lai Châu - chi nhánh Than Uyên.