Bắt giữ 2 kẻ buôn bán 2 bánh heroin, 48.000 viên ma túy

Ngày 17/5, theo thông tin Công an tỉnh Sơn La, công an huyện Sông Mã vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nam thanh niên bị bắt giữ là Cầm Văn Xôm (SN 1990, trú tại bản Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).