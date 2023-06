Bắt giam thanh niên chặn đường, đập phá xe cấp cứu

Ngày 13/6, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ phường 9) về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Nghi phạm Hà Quang Danh (giữa). Ảnh: Hồ Giang/Công an Trà Vinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 31/5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh.