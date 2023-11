Bắt giam người làm giả con dấu nhằm chiếm đoạt công ty ở Cần Thơ

Ngày 9/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Minh Hoàng (SN 1968, ngụ quận Ninh Kiều) về các hành vi Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức, xảy ra tại Công ty TNHH TMDV-VT Lợi My 2 (Công ty Lợi My 2).

Công an đọc lệnh bắt giữ bị can Nguyễn Minh Hoàng. (Ảnh: CACC)