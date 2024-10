Bắt giam kẻ trộm xe tải, lái tông chết 2 người ở Cần Thơ

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam đối tượng lái xe tải tông 2 người chết, 5 người bị thương ở TP Cần Thơ. Sáng nay (15/10), tại cuộc họp báo quý 3 của UBND TP Cần Thơ, Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an TP đã thông tin về vụ nam thanh niên lấy xe tải của người khác, lái tông chết 2 người. Đại tá Trần Văn Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ”. Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết thêm, qua điều tra ban đầu đối tượng Tuấn dương tính với chất ma túy. Đại tá Trần Văn Dương thông tin về vụ việc. Ảnh: H.T “Đối tượng Tuấn từ Vĩnh Long di chuyển qua TP Cần Thơ và có hành vi chiếm đoạt xe máy, cùng 30 tờ vé số của người dân. Khi bị người dân truy đuổi, Tuấn chạy đến Khu công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy) và bỏ lại xe máy. Tại đây, Tuấn thấy xe tải biển số 84C-044.69 không có người trông coi, chìa khoá để trên vô lăng nên gã nhảy lên xe, nổ máy chạy đi. Trong quá trình bỏ chạy, Tuấn gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 5 người bị thương, hư hỏng 13 phương tiện”, Đại tá Dương cho hay. Đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn. Ảnh: E.X. Như đã đưa tin, khoảng 12h20 cùng ngày, Tống Văn Hoàng Tuấn lái xe tải biển số 84C-044.69 chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 91 tông vào nhiều người đi đường ở quận Ô Môn. Hậu quả làm 2 người chết, 2 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, đối tượng Tuấn lái xe bỏ trốn. Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng truy bắt đối tượng Tuấn. Hai nạn nhân tử vong gồm: Anh Nguyễn Thanh Tao (34 tuổi) và em Trương Hoài Linh (15 tuổi), cả hai cùng ngụ quận Ô Môn.