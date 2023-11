Bắt Giám đốc công ty Anh Pháp Việt ở Nghệ An vì tội buôn lậu

Lực lượng chức năng khám xét công ty của Nguyễn Thị Hoan. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, ngày 7/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan về tội buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.

TRẦN LỘC