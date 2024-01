Bắt giam cô gái say xỉn, lái xe tông chết tài xế ô tô tải

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cô gái say xỉn, lái ô tô con tông tử vong tài xế ô tô tải.

Tối 14/1, trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Phan Ngọc Tố, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên xác nhận thông tin trên và cho biết, nữ tài xế Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo cơ quan điều tra, trước đó, khoảng 1h40 sáng 13/1, Phan Thị Ngọc Minh điều khiển ô tô con BKS 38A-516.83 lưu thông trên QL 1A theo hướng Bắc Nam. Khi đi đến Km522+100, đoạn qua địa phận xã Cẩm Quang (huyện Cẩm Xuyên), ô tô do Minh điều khiển tông trúng vào anh Lê Ngọc Q. (34 tuổi, trú tỉnh Phú Yên). Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV Anh Q. điều khiển ô tô tải (loại 16 tấn) mang BKS 78C-037.87. Lúc này, xe của anh Q. đang gặp sự cố nên nam tài xế tấp vào lề đường, xuống xe để kiểm tra. Cú tông của nữ tài xế Phan Ngọc Minh khiến anh Q. tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và tiến hành đo nồng độ cồn đối với nữ tài xế trên. Kết quả cho thấy, nồng độ cồn đo được đối với tài xế Phan Ngọc Minh là 0,385mg/1 lít khí thở. Bước đầu, nữ tài xế khai nhận, trước đó vừa tham dự buổi tiệc sinh nhật, khi đi từ TP Hà Tĩnh về huyện Cẩm Xuyên thì xảy ra tai nạn. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.