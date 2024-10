Bắt gặp siêu SUV GMC Hummer chạy điện trên đường phố Hà Nội, giá trên 3 tỷ đồng

Chiếc siêu SUV chạy điện GMC Hummer EV xuất hiện tại Hà Nội có mô-men xoắn tối đa lên tới 15.592 Nm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. GMC Hummer H2 và H3 đều là các mẫu SUV từng tạo nên danh tiếng cho hãng xe Mỹ, nhưng thời kỳ “xe xanh” đã khiến hai mẫu xe này đi vào quên lãng. Do đó, GMC đã ra mắt mẫu Hummer EV chạy hoàn toàn bằng điện cách đây hơn 3 năm để mang đến làn gió mới cho khách hàng yêu thích dòng xe này. Ảnh: Đỗ Dũng Mới đây, một chiếc GMC Hummer EV xuất hiện tại Hà Nội đã khiến cộng đồng chơi xe không khỏi xôn xao, bởi đây là chiếc đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Tuy nhiên, chưa rõ xe thuộc phiên bản Edition 1, 3X hay 2X. Giá bán xe tại Mỹ khởi điểm từ 90.000 USD (khoảng 2,3 tỷ VNĐ) và cao nhất 105.595 USD (khoảng 2,7 tỷ VNĐ). Do xe mang biển số Lào, dự kiến giá trị xe không dưới 3 tỷ đồng khi về tới Việt Nam. Ảnh: Motor1 Theo chia sẻ của một người kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân, đã từng có khách hàng muốn đặt mua mẫu siêu SUV này từ thị trường Mỹ. Do chính sách nhập khẩu siết chặt, rất khó để đưa Hummer EV về Việt Nam. Nếu đóng đầy đủ các loại thuế phí ở nước ta, dự kiến người mua phải bỏ ra số tiền không dưới 6 tỷ đồng. Ảnh: Motor1 Là phiên bản SUV phát triển từ bán tải GMC Hummer cùng tên, mẫu xe này có thiết kế tương tự mẫu bán tải nhưng kết hợp với nét hầm hố trên hai mẫu H2 và H3. Đặc biệt hơn, mặt ca-lăng của xe có thể phát sáng trong đêm. Cản trước có tấm ốp bảo vệ cỡ lớn bằng kim loại. Ảnh: Motor1 Nội thất GMC Hummer EV SUV mang cấu hình 5 ghế mặc định, táp-lô nổi bật với cặp đôi màn hình 12,3 inch trái và 13,4 inch trung tâm quen thuộc. Xe trang bị hệ thống bán tự lái Super Cruise dành riêng cho xe sang (trước chỉ có trên xe Cadillac) miễn phí phí dịch vụ cho 200.000 dặm đầu tiên. Ảnh: Motor1 Cung cấp sức mạnh cho GMC Hummer EV là 3 mô-tơ điện, với tổng công suất 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 15.592 Nm. Nhờ đó, chiếc siêu SUV có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,5 giây. Bộ pin của xe cho khả năng vận hành với phạm vi tối đa 480 km. Biến thể Edition 1 và 3X dùng cấu hình động cơ trên. Bản 2X có giá thấp nhất chỉ sử dụng 2 mô-tơ điện, cho công suất 625 mã lực kèm mô-men xoắn 10.033 Nm. Phạm vi di chuyển cũng giảm xuống 400 km. Ford Mustang Mach-E (bên trái) và Tesla Model S Plaid (bên phải) Thời gian qua, nhiều đại gia trong nước cũng mạnh tay chi hàng tỷ đồng để nhập khẩu các mẫu xe điện thể thao từ thị trường Mỹ, điển hình như cặp đôi Ford Mustang Mach-E GT với giá bán hơn 5 tỷ đồng (mạnh 480 mã lực) hay Tesla Model S Plaid với giá không dưới 7 tỷ đồng (công suất 1.020 mã lực).