Bắt gặp Maybach S 600 Pullman giá 70 tỷ giống xe của ông Trịnh Văn Quyết

Chiếc xe siêu sang Mercedes-Maybach S 600 Pullman có giá sau thuế lên tới trên 70 tỷ giống chiếc xe của đại gia Trịnh Văn Quyết, nhưng mang màu sơn trắng đặc biệt hơn. Phiên bản Pullman trên dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class thường dành cho các nhà tài phiệt hoặc nguyên thủ quốc gia, do đó giá bán dòng xe này không hề rẻ khi đắt gấp khoảng 10 lần so với S-Class phiên bản tiêu chuẩn. Bản chống đạn Pullman Guard thậm chí có giá lên tới hơn 1,5 triệu USD (khoảng 38 tỷ VNĐ). Dù có giá bán đắt đỏ, hiện tại đã có hai đại gia Việt sở hữu mẫu Mercedes-Maybach S 600 Pullman và ba đại gia khác sở hữu mẫu Mercedes-Maybach S 650 Pullman. Đặc biệt, một trong hai chiếc S 600 Pullman thuộc sở hữu của đại gia Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC. Chiếc S 600 Pullman còn lại là chiếc trong bài, về tay đại gia Sài Gòn từ hồi đầu năm 2018. Đây cũng là chiếc S 600 Pullman đầu tiên về Việt Nam và mang ngoại thất sơn màu trắng, khác hoàn toàn tông màu đen của bốn chiếc S-Class Pullman của các đại gia Việt về nước sau đó. So với bản thường, Mercedes-Maybach S 600 Pullman đặc biệt hơn ở kích thước. Cụ thể, chiều dài × rộng × cao của xe lần lượt ở mức 6.499 × 1.899 × 1.598 mm, riêng chiều dài cơ sở lên tới 4.418 mm. Như vậy, trục cơ sở của xe đã dài hơn 1,3 m so với chiếc S-Class bản trục cơ sở kéo dài. Thiết kế xe về cơ bản không khác nhiều, từ cụm đèn chiếu sáng Multibeam-LED và cụm đèn hậu LED với đường nét mềm mại như thế hệ W222. Nhiều chi tiết ở ngoại thất được mạ crôm sáng bóng nhằm tạo điểm nhấn và tăng sự sang trọng cho xe. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch, mang thiết kế đặc trưng của dòng S-Class Maybach. Bộ mâm này giống với chiếc S 600 Pullman của ông Trịnh Văn Quyết. Nhờ kéo dài trục cơ sở, khoang nội thất của S-Class Pullman cũng rộng rãi và tiện nghi hơn rất nhiều. Khoang ghế sau làm tách biệt với khoang lái, gồm hai ghế chính dành cho ông chủ và hai ghế phụ đặt đối diện có thể gấp gọn. Mỗi ghế đi kèm một màn hình giải trí, tính năng massage/sưởi/làm mát. Mercedes-Maybach S600 Pullman được trang bị khối động cơ V12 tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực và mô men xoắn cực đại 830 Nm. Mẫu xe siêu sang này có trọng lượng lên đến 3,5 tấn nhưng vẫn có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa giới hạn ở mức 250 km/h. Ở thời điểm về Việt Nam, giá trị chiếc Mercedes-Maybach S 600 Pullman được đồn đoán ở mức không dưới 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, do mang biển số ngoại giao nên xe được hưởng các ưu đãi về thuế. Theo tiết lộ từ một đơn vị từng nhập khẩu mẫu S 650 Pullman, nếu đóng đầy đủ thuế, một chiếc xe tương tự sẽ có giá lên tới trên 70 tỷ đồng.